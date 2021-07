El caso de la detención de la youtuber, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, ha ganado gran popularidad en el medio.

Desde su detención el pasado 29 de julio, hasta ahora, la mayoría de los internautas han expresado su opinión acerca del caso de YosStop en redes sociales.

Por lo que la sobrina de Yoseline Hoffman, Daff Hoffman, no fue la excepción.

Fue por medio de redes sociales que Jack Hoffman, hermano de YosStop, se muestra a favor de que no se castigue a Yoseline Hoffman por el caso de Ainara.

Recientemente Jack Hoffman difundió un video donde establece que la detención de Yoseline Hoffman atenta contra la libertad de expresión de la youtuber.

Incluso Jack Hoffman cuestiona que no estén detenidos todos aquellos que han hablado del caso de su hermana, para hacer referencia a que cada quien tiene la libertad de expresar sus opiniones.

Es de esta manera que Jack Hoffman pide justicia para su hermana, YosStop.

Luego de que el video de Jack Hoffman se popularizara, Daff Hoffman, no dudó en mostrar ante todos sus fans, por medio de otro video, que ella no está de acuerdo con la posición de Jack Hoffman.

Incluso Daff Hoffman admite estar a favor de que se haga justicia para la joven Ainara.

En dicho video, Daff Hoffman inicia asegurando que lamenta la situación que está viviendo Yoseline Hoffman y su mamá, la señora Marina Badui.

Sin embargo, explica que, en el caso de YosStop, “no se puede comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de una menor de edad”.

Daff Hoffman continúa explicando que, además de haber confesado que tiene en su posesión los videos, Yoseline Hoffman se expresa mal de la joven Ainara.

“No hay que perder de vista que no podemos comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de una menor de edad, que si bien o no toda esta información no está muy clara, si compartió o no compartió los videos. Pero por ella misma confiesa que tiene en su poder estos videos en donde está siendo violada y abusada una niña, menor de edad, de 16 años, en donde ella no se cansa de catalogarla como una… ya sabes qué, y denigrarla y humillarla públicamente”

Daff Hoffman