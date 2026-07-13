Cristo Fernández dio el salto de la ficción a la realidad tras debutar este sábado en el futbol profesional con 35 años de edad, sueño que el actor mexicano había confesado con anterioridad.

De inmediato los fanáticos de Ted Lasso hicieron la comparación con Dani Rojas, personaje que interpreta dentro de la serie y que juega en la posición de delantero.

Así fue el debut de Cristo Fernández con El Paso Locomotive

Como parte de este sueño futbolístico, Cristo Fernández se unió al equipo El Paso Locomotive FC, portando el jersey con el número 91.

El debut fue en un partido de la United Soccer League contra New Mexico United. Aunque el equipo del actor perdió con marcador de 2-0 en el Southwest University Park.

Cristo Fernández (Instagram | @eplocomotivefc)

Cristo Fernández entró al partido en el minuto 79, entrando como cambio con otro jugador.

El Paso Locomotive es un equipo fundado en 2018 y compite en la USL Championship, esta última liga profesional de fútbol masculino de segunda división en el sistema de ligas de los Estados Unidos.

Lo cierto es que esta no fue la primera vez de Fernández en una cancha de futbol profesional.

Un partido amistoso de pretemporada entre ambos equipos tuvo lugar a finales de febrero pasado, donde el actor jugó durante 30 minutos del encuentro.

El futbol ha sido una parte importante en la vida de Cristo Fernández, quien desde los 15 años jugó para el Tecos Fútbol Club de México.

Por desgracia, una lesión en la rodilla le impidieron desarrollarse por completo en este camino, aunque su amor por este deporte se mantuvo intacto con los años.

Ahora, tras retomar este camino a sus 35 años, Cristo Fernández se ha transformado en un ejemplo de que nunca es tarde para cumplir tus sueños, viéndose respaldado por todos los fanáticos de Ted Lasso.