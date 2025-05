Cristina Riva Palacio -de 34 años de edad- anunció que celebrará junto a su hija el cumpleaños de Daniel Bisogno con su comida favorita.

El lunes 19 de mayo, Daniel Bisogno habría cumplido 52 años de edad, por lo que los conductores de Ventaneando no dudaron en recordarlo.

En entrevista para Ventaneando, Cristina Riva Palacio -ex esposa de Daniel Bisogno- confesó cómo recordaran al conductor en el que habría sido su cumpleaños.

Cristina Riva Palacio reveló que fue la hija de Daniel Bisogno quien le dio claras instrucciones sobre cómo quería que recordarán a su papá en este día tan especial.

De acuerdo con Cristina Riva Palacio, hará la comida favorita de Daniel Bisogno para pasar lo que sería su cumpleaños.

“Sí, bueno, Michaela me hundió y quiso el menú especial de su papá, que es jamón jabugo, ¿verdad? Queso manchado, curado, ‘no del súper, mamá’, se me explicó. Y baguette, y me dijo: ‘¿Y tú te tomas tu vinito por mi papá?’”

Cristina Riva Palacio