Crista Montes, la mamá de Gala Montes, pide a Javier Ceriani y otros periodistas pruebas de las acusaciones que salieron tras su entrevista con Adrián Marcelo

Los ataques contra Crista Montes aumentaron tras la entrevista que la mamá de Gala Montes ofreció a Adrián Marcelo.

Fans de Gala Montes reprueban que Crista Montes se haya reunido con Adrián Marcelo, el enemigo de la exhabitante de La Casa de los Famosos México 2024.

Y no solo ellos, periodistas están destrozando a la exmanager de la actriz por lo que ésta los encara.

Crista Montes no se arrepiente de la entrevista que le ofreció a Adrián Marcelo, la cual involucra a Gala Montes.

A través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Crista Montes -de 55 años de edad-, la mamá de Gala Montes, dice no haberse presentado como una víctima pues solo expuso su versión a Adrián Marcelo.

Por lo que es una falta de respeto que periodistas y medios de comunicación juzguen su labor como madre así como la llamen “satanás” y “hiena”.

"Me llaman ‘traidora’ por aceptar sentarme con el ‘agresor’ de mi hija, y nótese las comillas porque si son objetivos hubo insultos y palabras altisonantes de ambas partes. Decir la verdad no es hablar mal de una persona, y haber omitido detalles tiempo atrás no signifca que todo fue planificado”

Crista Montes