¿Poncho de Nigris ya vio la entrevista de Crista Montes con Adrián Marcelo? Solo ve “guerra sucia” porque sabe que perdió a su hija Gala Montes.

Tal y como lo había anunciado, Adrián Marcelo -de 34 años de edad- estrenó el 23 de marzo su conversación con Crista Montes, mamá de Gala Montes.

Aunque presuntamente, Crista Montes -de 56 años de edad- no hablaría mal de Gala Montes, al final terminó exhibiendo la presunta violencia que vivió a manos de su hija.

Gala Montes -de 24 años de edad- ha preferido ignorar las declaraciones de su mamá, sin embargo hubo alguien que ya reaccionó a esta conversación.

Se trata nada más y nada menos que de Poncho de Nigris -de 49 años de edad-, quien no dudó en recordar que con “dinero baila el perro”, por lo que pidió no creer a todo lo que dijo Crista Montes.

Poncho de Nigris fue uno de los famosos que se pronunció en contra de Crista Montes por darle una entrevista a Adrián Marcelo cuando no ha parado de atacar a su hija Gala Montes.

A través de su cuenta de X, Poncho de Nigris no dudo en reaccionar a la entrevista de Crista Montes con Adrián Marcelo.

Poncho de Nigris arremetió en contra de la mamá de Gala Montes, al asegurar que personas como ellas hacen mucho daño a sus hijos.

Incluso Poncho de Nigris comparó a Crista Montes con su mamá, con quien también ha tenido fuertes peleas públicas.

Poncho de Nigris pidió a las personas no hacer caso a las declaraciones de Crista Montes, pues considera que solo se trata de una manera de seguir dañando a Gala Montes.

De acuerdo con Poncho de Nigris, Crista Montes solo reacciona de esa manera porque ya sabe que perdió a Gala Montes por sus acciones.

“Y no crean todo lo que dicen, hablan así porque ya vieron que perdieron a sus hijos por sus actos y no les queda de otra más que seguir tratando de dañar, sabiendo que no hay vuelta atrás”

Poncho de Nigris aseguró que lo de Crista Montes es una “guerra sucia” y todo por el dinero.

Y es que recordó que no se le puede creer a Crista Montes ya que cobró por la entrevista y con “el dinero baila el perro”.

Poncho de Nigris aseguró que lo que hizo Crista Montes no tiene perdón, pues eso es algo que no se le debe hacer a ningún hijo, ni por todo el dinero del mundo.

En ese sentido, Poncho de Nigris señaló que ese tipo de cosas no se supera y les pidió a las personas abrir los ojos.

“Eso no se les hace a los hijos ni por todo el dinero del mundo. No tiene perdón. Eso ya no se supera, y abran los ojos no mamen!”

Poncho de Nigris