En recientes declaraciones el actor neozelandés, Antony Starr, ha dicho que se despedirá de Homelander y que no volverá a encarnar a ningún personaje de cómics

Ante el estreno de la temporada 4 de la serie The Boys en Amazon Prime Video, el actor Antony Starr quien ha dado vida a Homelander se dice preparado para despedirse de su personajes.

Aunque, Antony Starr no solo se despedirá de Homelander, sino de todos los personajes salidos de los cómics.

Esto debido a que Antony Starr ha argumentado ya estar viejo para interpretar estos personajes de acción, pues su cuerpo ya le ha dicho que pare.

“Me estoy haciendo viejo, mi cuerpo ya no quiere hacer mucha acción”.

Momento, que llega con la decisión del actor Antony Starr que aún estará interpretando a Homelander en una temporada más.

Luego de que se confirmara que la temporada 5 de The Boys será la última de la popular serie de Amazon Prime Video.

Otros de los temas, además de despedirse de Homelander que Antony Starr expresó fue acerca de la temporada 5 de The Boys.

Luego de que el actor Antony Starr aplaudiera la decisión de que The Boys termine la serie en su temporada 5.

Ya que el actor Antony Starr argumentó que desea que The Boys sea recordada de buena manera.

Por lo que Antony Starr dijo que es el momento adecuado para terminar la serie y no alargarla hasta que la gente se canse.

“Creo que todo el mundo quiere salir por la puerta grande, y creo que no hay nada peor -y he estado involucrado en una serie que hizo esto, fue jodidamente horrible- que hacer que la última temporada sea una mierda. Y te recuerdan muy mal y tienes que llevar eso. Me gusta pensar que nos iremos a lo grande y creo que todos nos lo merecemos”.

