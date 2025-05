Consuelo Duval -de 56 años de edad- termina con el “infierno” que se desató con el robo que sufrió en su casa hace más de un año.

Recientemente la actriz y presentadora recordó que le otorgó el perdón a la trabajadora que violó su confianza.

Consuelo Duval vivió un año complicado por el proceso legal que inició por robo en contra de su empleada doméstica.

Al respecto, la actriz y presentadora dijo haber dejado atrás el “infierno” que le quitó la tranquilidad.

Cabe destacar que Consuelo Duval no pudo recuperar sus pertenencias tras el robo que sufrió.

Sin embargo, para ella la pérdida material fue lo de menos, pues le dolió más perder su paz y tranquilidad.

En este sentido, Consuelo Duval dijo estarse recuperando con ayuda de terapia.

Aún así, enfatiza que parte importante se dio durante una de las audiencias con el juez.

Momento en el que su ahora ex empleada doméstica le pidió perdón por haber ayudado al robo de su hogar.

Consuelo Duval reconoció que fue un acto que no se esperaba, por lo que para ella fue importante otorgarle el perdón como muestra de humanidad.

Pues sabía que la mujer podía dejar de ver a su hijo si se continuaba con el proceso.

“Yo no iba a vivir toda mi vida pensando en que no iba a estar cerca de su bebé. O sea, lo que ella no pensó en mí, yo sí pensé en ella”.

Consuelo Duval