Consuelo Duval habla de lo que sintió tras ofender a Federica Quijano por opinar sobre un tema del que no se encontraba enterada.

A finales del mes de abril, los nombres de Consuelo Duval y Federica Quijano -de 51 años de edad- se volvieron tendencia luego de que la comediante criticó a la integrante de Kabah.

Consuelo Duval -de 54 años de edad- acusó a Federica Quijano de tirar perros a la calle, pero días después se disculpó con la cantante y aseguró que había actuado por un impulso.

Luego de la polémica que se generó, Consuelo Duval habló sobre Federica Quijano y reconoció que si se hubiera enterado de que la querían demandar, no se hubiera disculpado.

Consuelo Duval se encuentra muy feliz por el inicio de las grabaciones de la segunda temporada de ‘Tal para cual’, la cual promete que tendrá ha grandes invitados.

En conversación con varios medios de comunicación, Consuelo Duval fue cuestionada sobre su pelea con Federica Quijano luego de que la acusó de tirar perros a la calle.

En el video compartido por Berenice Ortiz, Consuelo Duval reconoció que fue una irresponsabilidad opinar sobre un tema del que no tenía conocimiento.

Más allá de todo lo que se generó, Consuelo Duval puntualizó que a ella le dolió saber que había lastimado a Federica Quijano cuando no se lo merecía.

“Creo que fue un grave error que me dolió. A mí me dolía el corazón por haber lastimado a una persona que no se lo merecía”

Durante su conversación, Consuelo Duval destacó que hubo muchas personas que se metieron cuando no tenían que hacerlo.

Consuelo Duval incluso destacó que después de que se disculpó le empezaron a llegar mensajes con malicia en donde le señalaban que Federica Quijano había pensado en demandarla.

Luego de los mensajes que recibió, Consuelo Duval agradeció que fueron después de sus disculpas, pues si hubieran sido antes a lo mejor no lo hacía.

“Entonces dije ‘qué bueno que no lo supe, qué bueno que no me enteré y que mis disculpas fueron de corazón’ porque si me entero de eso, me sale esta loquita que ustedes ya conocen y no me disculpo ‘¡A ver, demándame!’”

Consuelo Duval