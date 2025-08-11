Carlos Said habría destapado por accidente el género del bebé que espera junto a Claudia Martín, de 35 años de edad.

Una historia en Instagram de Carlos Said -de 27 años de eadd- desató rumores de que la feliz pareja espera a un niño.

Claudia Martín y Carlos Said serían papás de un niño

Claudia Martín y Carlos Said esperan un niño, según lo destapó el actor de telenovelas en una de sus publicaciones en Instagram.

“Consintiendo a mi rey y a mi vida entera antes de que llegue. Atte. Papá”, escribió Carlos Said en Instagram.

Claudia Martín y Carlos Said serán papás de un niño (Instagram @carlossaidcs / Instagram @carlossaidcs)

Carlos Said despertó el interés de sus seguidores tras lanzar una pista sobre el sexo del bebé que espera con Claudia Martín.

Carlos Said compartió una imagen donde se le puede ver con varias bolsas en sus manos, con compras que hizo para su primogénito.

Claudia Martín y Carlos Said decidieron iniciar con los preparativos para la llegada de su primer bebé, comprando lo indispensable.

En otra de las imágenes, Carlos Said posó con una gran sonrisa un babero en color azul con la leyenda “Baby Shopping”, lo que alimentó más las especulaciones.

Hasta el momento, ni Claudia Martín o Carlos Said han confirmando que serán padres de un niño .

Claudia Martín y Carlos Said anuncian que esperan a su primer bebé

El pasado 2 agosto, Claudia Martín y Carlos Said sorprendieron al anunciar que se convertirán en papás de su primer hijo.

La pareja dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales al compartir impactantes fotografías desnudos.

“El fruto de nuestro amor. Estamos muy felices de recibirte, te amamos”, escribió Claudia Martín junto a Carlos Said.

La noticia fue bien recibida por parte de sus seguidores y colegas del medio, quienes expresaron muestras de cariño a la pareja.

Cabe destacar que Claudia Martín y Carlos Said contrajeron matrimonio por lo civil en una ceremonia privada, el pasado mes de junio de 2025.