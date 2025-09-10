Internautas y ciudadanos piden castigo para la cantante Flor Amargo -de 37 años de edad-.

Y es que Flor Amargo se metió a cantar en la Fuente de los Coyotes en Coyoacán, Ciudad de México.

Por este concierto en Coyoacán piden castigo para Flor Amargo

Flor Amargo se metió a cantar en la Fuente de los Coyotes en Coyoacán, Ciudad de México, y ciudadanos piden castigo.

Pues, de acuerdo con los internautas, está prohibido meterse a las fuentes públicas en la Ciudad de México.

Flor Amargo (Flor Amargo Instagram @floramargoo)

Sin embargo, Flor Amargo dio un concierto sin recibir ningún tipo de amonestación, como lo sería una multa o hasta un arresto.

De acuerdo con la cantante, su concierto en la Fuente de los Coyotes en Coyoacán fue parte del festival a favor del arte callejero.

Asimismo, reveló la famosa de internet durante su entrevista con el creador de contenido, Ered Varcoy, eligió esa zona de la CDMX porque en anteriores ocasiones ya la habría intentado correr.

Este supuesto evento en el que Flor Amargo participó y del cual se desconoce toda clase de organización, no habría contado con más artistas callejeros.

Por lo que tras hacerse viral el video de Flor Amargo cantando en la Fuente de los Coyotes, los internautas se mostraron molestos.

Por su parte, los presentes en el concierto de Flor Amargo, ocurrido el primer fin de semana de septiembre de 2025, habría hasta cantado sus sencillos.

Flor Amargo sí ha sido detenida y multada

A pesar de que Flor Amargo no recibió ningún castigo por meterse a cantar a la Fuente de los Coyotes en Coyoacán, en otros países si la han detenido.

Pues cabe recordar, en septiembre del año pasado, Flor Amargo fue detenida y tuvo que pagar una multa por tocar música en las calles de Madrid, España.

Sin embargo, Flor Amargo nunca ha negado conocer las consecuencias de presentarse como artista callejera en México u otros países.