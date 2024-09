¿Por qué detuvieron a Flor Amargo en España? La cantante explicó que tuvo que pagar una multa y todo por tocar música en las calles de Madrid.

El nombre de Flor Amargo -de 38 años de edad- se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que se dio a conocer que había sido detenida.

Entre lágrimas, Emma Mayté Carballo Hernández -mejor conocida como Flor Amargo- relató el difícil momento que vivió luego de que las autoridades detuvieran el espectáculo que estaba ofreciendo en las calles de Madrid.

Flor Amargo confesó que sabía que le podría pasar y es que unos amigos le habrían comentado que las autoridades españolas detenían a los músicos que tocaban en las calles.

Pese a esta situación, Flor Amargo decidió arriesgarse por una importante razón, a pesar de que tuvo que pagar una multa.

Aunque no pasó un buen momento, Flor Amargo se mostró muy orgullosa de lo que vivió pues eso le reforzó su misión como persona y como artista.

Flor Amargo es conocida por llevar su música por las calles de las diferentes ciudades que visita, por lo que es común verla tocando en lugares públicos como el metro.

Pese a que eso la ha llevado a tener problemas con las autoridades, Flor Amargo ha señalado que no se detendrá pues su objetivo es poder tocar la vida de las personas con su música.

Sin embargo, en esta ocasión Flor Amargo fue detenida durante su última noche en España y todo por tocar música en las calles de Madrid.

Flor Amargo compartió que intentó ofrecer un espectáculo en la Plaza Mayor de Madrid, pese a que algunos ya le habrían comentado que las autoridades quitaban a los músicos.

“Estoy súper nerviosa, porque estoy en Plaza Mayor en Madrid traigo mi teclado y tengo miedo, porque he sabido que luego la policía te quita”

A Flor Amargo no le importó está situación, pues señaló que lo tenía que vivir.

“Me habían escrito otros amigos: ‘Flor, se están llevando a los músicos en Madrid’, yo vi que no se estaban poniendo, pero yo dije: ‘lo tengo que hacer, tengo que vivirlo’”

Flor Amargo relató que varias personas se acercaron a escuchar su música, algo que la puso muy feliz.

Pero en ese momento los policías se acercaron a ella muy molestos por lo que terminó siendo detenida.

Flor Amargo destacó que la policía de inmediato le pidió sus documentos para comprobar que tenía permiso de tocar en la calle, pero ella no los tenía.

“Llegó la policía, primero llegaron súper enojados. Yo no traía mis documentos, obviamente porque vengo trabajando y me dicen: ‘si no nos das tus documentos te vamos a llevar a la comisaría y yo tenía ganas de decirles ‘llévenme’”

Flor Amargo