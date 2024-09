Flor Amargo- 38 años de edad-llora desconsolada al ser detenida en Madrid por tocar en la calle y así cuenta la mala experiencia que vivió.

Flor Amargo, la polémica cantante mexicana volvió a estar envuelta en un escándalo tras cantar en la Plaza Mayor de Madrid.

Explicó en un video compartido en sus redes sociales que su detención fue por dar un show en la vía pública.

Algo que ha hecho en numerosas ocasiones en diferentes partes del mundo como un medio para conectar con las personas.

Y al no tener su pasaporte en la mano, terminó en la comisaría.

Flor Amargo, se ha caracterizado por su irreverencia y estilo al cantar en las calles de la CDMX, actualmente se encuentra de viaje por Europa.

Aprovechando su estancia en Madrid, Flor Amargo quiso cantar en la calle, sabiendo que los policías la pudieran multar.

Dicho y hecho, la cantante se arriesgó y terminó siendo detenida por los policías cuando estaba en la Plaza Mayor.

Flor Amargo contó su experiencia con sus seguidores a través de un video en Instagram y se dejó ver bastante afectada con lágrimas en los ojos contó lo sucedido.

“Es mi última noche en Madrid y la primera vez que constato, porque me habían escrito otros amigos, ‘Flor se están llevando a los músicos en Madrid’. Yo vi que no se estaban poniendo, pero se reunió un montón de gente, me estaban escuchando y llegó la policía así de la nada”

Flor Amargo inició contando que se reunió demasiada gente en la Plaza Mayor de Madrid para escucharla cantar.

No obstante, de inmediato llego la policía para detenerla pero la cantante siguió tocando porque para ella la música es su vida.

Los policías solicitaron sus documentos para verificar si tenía permiso para tocar en la calle.

Al no contar con la autorización requerida, los agentes le informaron que debía acompañarlos a la comisaría.

Flor Amargo relató el momento en el que fue llevada por las autoridades

“Primero llegaron súper enojados, yo no traía mis documentos, obviamente, porque vengo caminando y dicen ‘si no nos das tus documentos, te vamos a llevar a la comisaría’ y yo tenía ganas de decirles ‘llévenme’”

Flor Amargo se encuentra recorriendo el mundo con su teclado para que más personas conozcan su música.

Se volvió tendencia en redes sociales luego de que compartiera que fue arrestada en Madrid.

Flor Amargo expresó su nerviosismo antes de comenzar a tocar con su teclado, mencionando que temía ser reprimida por la policía.

Fue multada por su actuación sin permiso, pero lejos de sentirse abatida por la sanción, expresó que fue uno de los momentos más significativos de su carrera.

Flor Amargo mostró su carácter resiliente y aseguró que no se arrepiente de haber tocado en la calle.

“Esta multa ha sido lo mejor que me ha pasado, a mí se me salieron las lágrimas... al final se me empezaron a salir las lágrimas y me dijo (el policía) ‘lo siento porque lo hacías muy bien’”

