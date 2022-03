La actriz Cinthia Klitbo declaró en una entrevista, que estaba enamorada de Luis de Llano y que se le declaró, pero él tenía una relación con Sasha Sokol y para el productor, Cinthia estaba “muy chiquita”.

El pasado 8 de marzo se volvió tendencia en redes sociales los tweets de Sasha Sokol donde denunciaba a Luis de Llano por mantener una relación con ella cuando tenía 14 años. Duraron cuatro años juntos y la madre de la cantante estaba en contra del “noviazgo”.

Ahora surgió un video donde Cinthia Klitbo confiesa a la comunicadora Inés Moreno, que ella quería “andar” con Luis de Llano cuando tenía 19 años y que en una ocasión él le prestó dinero para pagar su renta.

En esa época, Luis de Llano tenía 41 años y según palabras de Cinthia klitbo, el productor la cuidaba mucho. La actitud del también representante siempre había sido amable y jovial por lo que Cinthia le llegó a declarar su amor.

“Luis era un encanto y no fue mi novio, porque no quiso. Me encantaba. Siempre me protegía y yo siempre le decía: Luis vamos a ser novios y decía: estás muy chiquita”.

Cinthia Klitbo