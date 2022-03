Celina del Villar, esposa de Benny Ibarra, confesó que la declaración de Sasha Sokol cimbró a la familia pues les sorprendió lo qué dijo sobre Luis de Llano.

En entrevista con varios medios, Celina del Villar fue cuestionada sobre la situación que está pasando la familia luego de las revelaciones que realizó Sasha Sokol en torno a su relación con Luis de Llano.

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol rompió el silencio y confesó que Luis de Llano había abusado de ella cuando era menor de edad.

Por casi dos décadas, Benny Ibarra y Celina del Villar, han formado uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo. La pareja ha logrado saltear las adversidades por el bien de sus hijos María y Mateo.

A través de su cuenta de Twitter, Benny Ibarra compartió un mensaje de apoyo a Sasha Sokol tras romper el silencio sobre los abusos que vivió en su relación con Luis de Llano.

Benny Ibarra se encuentra viviendo un momento complicado ya que Luis de Llano es su tío y Sasha Sokol fue su pareja y compañera del grupo Timbiriche.

Celina del Villar acudió a un evento de una revista sobre la celebración de las mujeres, ahí tuvo un encuentro con varios medios de comunicación en donde fue cuestionada sobre las declaraciones de Sasha Sokol.

“Sabía que me lo iban a preguntar y obviamente, así como ustedes estaban preparados para su pregunta, obviamente nosotros preparamos una respuesta”

En el video compartido por Edén Dorantes, Celina del Villar señaló que se encuentran viviendo un momento complicado ya que Benny Ibarra quedó en medio de una difícil situación.

Celina del Villar destacó que no podría hablar mucho del tema ya que no sabía si podría escalar a niveles legales, por lo que tendría que ser muy cuidadosa con sus palabras.

“Mi familia política, sobre todo mi marido, creo que está muy en medio de la situación. Evidentemente es difícil hablar del tema, no está fácil no sabemos si va a escalar a niveles legales, por lo tanto, no les puedo decir nada”

Celina del Villar