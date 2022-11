Carla Oaxaca es la exmánager de Chuponcito, que lo denunció por acoso sexual y violencia digital ; Ahora revela que ha recibido amenazas, pero no dará marcha atrás en su demanda.

En 2020, Carla Oaxaca narró que durante tres años que trabajó con Chuponcito, el comediante se le insinuó, la acosaba y trató de besarla sin su consentimiento.

Tras la denuncia de la exrepresentante de José Alberto Flores Jander -mejor conocido como Chuponcito- comenzaron a surgir más testimonios en contra del comediante.

Tras dos años del proceso legal que entabló Carla Oaxaca, por fin podría conseguir justicia, pues Chuponcito sería vinculado a proceso.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Carla Oaxaca aseguró que desde el inicio de su denuncia, hubo pruebas que probaban su acusación en contra de Chuponcito.

“Yo creo que todas las pruebas se dieron desde el principio, pero tal vez dos instancias no quisieron ver lo que era una realidad, en esta tercera instancia que es el amparo, un juez federal minuciosamente hace su trabajo y decide que hay suficientes elementos para vincularlo a proceso”

Carla Oaxaca mencionó hace algunos años, que Chuponcito la seguía molestando, a pesar de que ya existía la denuncia.

El comediante le enviaba mensajes a Carla Oaxaca, donde trataba de manipularla y le hablaba de religión.

Varios años después, Carla Oaxaca sigue recibiendo amenazas en redes sociales y llamadas, situación que la ha llegado asustar.

“Pues he recibido amenazas, en mis redes sociales, en llamadas, claro que te sientes asustado. Porque no solo es el proceso difícil, también te atacan y es muy complicado”

Además de enfrentar el proceso por el acoso sexual de Chuponcito, Carla Oaxaca sufre de malos comentarios y críticas.

Es por eso que sigue en terapia psicológica, para enfrentar las situación de la mejor manera, pues siente temor de lo que pueda ocurrir tras denunciar al comediante.

La denuncia de Carla Oaxaca contra Chuponcito le han traído repercusiones en su trabajo, pero nada va evitar que siga adelante con su denuncia.

Menciona que no busca dinero y mucho menos fama; pero se acatará a lo que un juez decida, ya que busca justicia.

“No nada más el señor me acosó, se ha dedicado a decir en el medio que yo le robe y como una vez se los dije, que me demande por robo, porque yo sí tengo cómo demostrar cada peso que le pagué y yo no le debo nada al señor”

