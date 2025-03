El cantante Christian Nodal volverá a los realities en Juego de Voces, el programa de Televisa que tiene grandes estrellas musicales, pero ¿cuándo estará?

En medio de la polémica que Christian Nodal de 26 años de edad, vive por la canción que lanzó su ex Cazzu, el cantante sigue enfocado en impulsar cada vez más su carrera musical.

Y es que ahora sorprendió que se anunciara con fecha y hora que Christian Nodal estará en Juego de Voces, cuando tiene años de no participar en realities.

Christian Nodal regresa a los realities con Juego de Voces

Como si no hubiera polémica y los ojos no estuvieran puestos sobre él, Christian Nodal volverá a los realities a casi cinco años de no participar en ninguno.

Según la información dada por TVNotas, será en Juego de Voces donde Christian Nodal tenga su regreso a este formato de programas luego de haber pasado por La Voz en TV Azteca.

Recordemos que en busca de ‘paz’ con la prensa y de volver a hacer alianzas con medios de comunicación, Christian Nodal ha accedido a varias participaciones, sobre todo en Televisa.

Además de que el cantante de Botella tras Botella, fue al matutino Hoy, también se sumará a Juego de Voces, el reality show que recién se estrenó.

En su participación, Christian Nodal estará a cuadro en Juego de Voces con:

Recordemos que la última vez que el cantante formó parte de un reality show fue en La Voz, donde conoció a Belinda -de 35 años de edad- y nació el amor.

¿Cuándo estará Christian Nodal en Juego de Voces? Hay fecha y hora

Christian Nodal volverá a los realities participando en Juego de Voces, pero ¿cuándo será? Te compartimos hasta la hora en que estará.

Según lo anunciado por Juego de Voces, Christian Nodal estará el 23 de marzo a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Aún se desconoce cómo será la participación de Christian Nodal en este programa especial de Juego de Voces.