Un nido de cucarachas en la Plaza de Toros México fue descubierto durante el concierto de Christian Nodal -de 26 años de edad-.

Y aunque Kunno negó haberlas visto en el concierto del cantante de música regional mexicana, dijo que sí olía raro el recinto en la Ciudad de México.

Sin embargo, Kunno -de 24 años de edad- aseguró que se la pasó muy bien ‘cantando, tomando y bailando’.

El único momento en el que Kunno se sintió asustado durante el concierto de Christian Nodal fue cuando sonó la alerta sísmica.

El 14 de marzo de 2025, Christian Nodal ofreció un concierto en la Plaza de Toros La México de la Ciudad de México.

Y aunque Christian Nodal logró llenar el recinto con boletos al 50% de descuento , en redes sociales el concierto se volvió tendencia debido a un nido de cucarachas.

De acuerdo con los videos, las cucarachas en la Plaza de Toros México median alrededor de 8 cm y se encontraban caminando entre las gradas.

Sin embargo, Kunno negó haberlas visto en el concierto al que asistió con Ángela Aguilar -de 21 años de edad-.

El influencer se la pasó muy bien, ‘cantando, tomando y bailando’ junto a la cantante, el único inconveniente fue que sí olía raro y la alarma sísmica.

“Yo nada más escuché la alarma sísmica y si me espanté, ahí me espanté, pero cucarachas no vi, y de repente uno que otro olor raro”

Kunno