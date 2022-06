Christian Nodal lanzará tiradera contra J Balvin al estilo Residente, luego de la broma que hizo el colombiano sobre su cambio de apariencia.

Hace unos días, Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al mostrar un nuevo cambio de look. El cantante se mostró con el cabello rapado, decolorado y decorado con flores pintadas con tinte para el pelo.

De inmediato usuarios compararon el look de Christian Nodal con el de J Balvin, por lo que el colombiano no dudo en hacer una broma y comparar la apariencia de ambos.

Pero esta comparación, molestó a Christian Nodal quien de inmediato arremetió en contra de J Balvin al señalar que la gran diferencia entre ambos es que era que él si tenía talento.

Durante la tarde del 1 de junio Instagram se encendió por la pelea entre Christian Nodal y J Balvin. Los ataques entre los cantantes surgieron luego de que el colombiano se sumó a las burlas hacia el famoso del regional mexicano sobre su nueva apariencia.

El pleito entre Christian Nodal y J Balvin llegó a tal extremo que el ex prometido de Belinda recordó la tiradera que realizó Residente en contra del reguetonero.

Christian Nodal puntualizó que al igual que Residente escribiría algo bien “chingón” en contra de J Balvin, pues parece que no había aprendido.

A través de sus Instagram Stories, Christian Nodal señaló que no es muy bueno con las palabras por lo que mejor se expresaría a través de una tiradera, como lo hizo Residente, solo que la suya si le iba a doler.

“Pero la mía no me va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, y duelen mucho más, ojalá que a mí si me respondas ‘culito’, y no toda la tiradera será para ti”

Christian Nodal