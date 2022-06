¿Christian Nodal amenazó de muerte a J Balvin? Los cantantes se han enfrascado en una guerra de declaraciones, luego que el colombiano se burlara del nuevo look del sonorense.

Muchos pensaron que el intercambio de señalamientos entre Christian Nodal y J Balvin podría ser un pretexto para anunciar una colaboración, pero el mexicano dejó claro que lo dicho por su colega le molestó mucho.

Y es que, Christian Nodal, como en su momento lo hizo Residente, acusó a J Balvin de manejar un doble discurso, en el que pide respeto para su salud mental, pero no respeta la de los demás.

¿Fue eso motivo necesario para que Christian Nodal amenazara de muerte a J Balvin? La respuesta es no, pero sí le anunció que le dedicará una respuesta musical tipo Residente.

Christian Nodal (Instagram/@nodal)

Christian Nodal exhibe la hipocresía de J Balvin: Tiene un documental hablando de la paz... pero promueve que hagan burla de mi

El escuchar que Christian Nodal no lo considera talentoso parece haberle calado hondo a J Balvin, quien respondió al mexicano con una nueva burla por sus tatuajes en la cara y su ruptura con Belinda.

Esto enfureció aun más a Christian Nodal, quien respondió con un video en Instagram a la gente que le pidió no tomarse a pecho lo hecho por J Balvin.

En la grabación, compartida en su sección de historias, Christian Nodal explicó por qué las acciones de J Balvin le causaron todo, menos risa:

“Miren, mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores sube una foto para que hagan burla de mi, donde claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví, ¿me entienden?” Christian Nodal

Christian Nodal y J Balvin (Tomada de video/Instagram)

Christian Nodal lanzará respuesta musical a burlas de J Balvin

Christian Nodal continuó su mensaje, anunciando que lanzará una respuesta tipo Residente a las burlas de J Balvin, pues el colombiano no tiene derecho a meterse con él sin siquiera conocerlo:

“No hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien y como ya todos saben, yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina, porque voy a grabar algo bien chingón, que pienso sacar esta noche si todo sale bien, esta noche o mañana temprano o mañana en la noche, para este compa que no ha aprendido. Te dio una patada en el culo Residente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar, porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mi sí me respondas, culito” Christian Nodal

Christian Nodal señaló que su grabación no sólo hará referencia a J Balvin, pero él sería el principal destinatario porque es el ejemplo de lo que no debe hacerse en la industria musical.

“No toda la tiradera va a ser para ti, pero sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria, ¿quieres burlarte, hacer reir a la gente? simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces, pendejo” Christian Nodal

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

¿Amenaza? Christian Nodal le exige a J Balvin que no se vuelva a meter con él

Finalmente, Christian Nodal le exigió a J Balvin que no vuelva a meterse con él, porque cada acción tiene una reacción, como lo que va a suceder con la canción que le dedique en las próximas horas:

“Otra cosita, no hay que escupir para arriba porque... recuerda que los accidentes aéreos existen y esas mamadas no se controlan, uno no decide esas cosas que pasan, y dime tú, ¿de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena nada?” Christian Nodal