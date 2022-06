Lo que pareció una simple broma, provocó que Christian Nodal explotara contra J Balvin y destacó que “Residente le dio una patada en el culo”, además le aseguró que él también le va dedicar una tiradera.

J Balvin realizó una publicación en Instagram donde se burló de la nueva apariencia de Christian Nodal y pedía a sus fans que buscaran las diferencias.

Christian Nodal no se tomó bien la ‘broma’ y arremetió contra el colombiano a quien dijo que no tenía talento.

El cantante de ‘Azul’ le contestó a Christian Nodal con un video donde usaba un filtro con el nombre de Belinda y se burló de la vez que el cantante no llegó a un concierto en Colombia.

Además escribió que no iba a quitar su publicación porque se ‘Be linda’, lo cual fue apoyado sus fans quienes siguieron haciendo bromas contra Nodal.

Luego de algunos minutos de que el colombiano publicara un video burlándose de Christian Nodal, el cantante le contestó en historias de Instagram.

Christian Nodal comenzó diciendo que J Balvin no era coherente, pues tenía un documental donde hablaba de la salud mental y había usado su cuenta para burlarse de él.

“Subió una foto para que hagan burla de mí, donde claramente me estoy levantando de una mierda muy fea que viví, no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien”

El cantante de ‘Adiós amor’ dijo que no era bueno hablando, pero iba grabar algo dedicado para J Balvin.

“Te dio un patada en el culo Residente, no aprendiste, yo creo que te gustó (...) ojalá a mí sí me respondas y no toda la tiradera va ser para ti, pero sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en la industria”

