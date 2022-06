Lo que empezó como una broma de J Balvin, terminó en pleito, pues Cristian Nodal arremetió contra él y ahora el reggaetonero lo tachó de sensible.

Tras una publicación en Instagram donde J Balvin se burlaba de la apariencia de Christian Nodal y su similitud con él, se desató una ‘guerra’ de declaraciones.

Primero el cantante de ‘No te contaron mal’ le dijo al colombiano que no tenía talento y él le contestó con un video usando un filtro con el nombre de Belinda, exnovia de Nodal.

Entonces Christian Nodal explotó contra J Balvin y le dijo que él significaba todo lo que estaba mal en la industria y hasta Residente le mostró su apoyo con una historia de Instagram.

Por si fuera poco, el cantante de 23 años prometió que le dedicaría una ‘tiradera’ al reggaetonero y se mostró molesto por la situación.

Y cuando todos pensaron que el pelito llegaría a su fin, J Balvin lo volvió a etiquetar en su Instagram y lo llamó ‘sensible’.

Christian Nodal y J Balvin se volvieron tendencia en redes sociales por su pelea en Instagram, pero para cerrar la ‘pelea’, el colombiano lo volvió a etiquetar en sus historias y explicó el significado de su broma.

J Balvin comenzó a decir que todo se había suscitado porque lo estaban comparando con Christian Nodal por su nueva imagen.

“Lo compararon conmigo, me comparan con él, lo que sea la foto. Estamos bonitos los dos, no sé, yo me siento sexy, confiado, seguro. El man lo tomó a mal, ya es problema de él. Ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen sensibles”

J Balvin