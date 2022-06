Christian Nodal no se tomó bien la broma que J Balvin le hizo donde se burlaba de su nueva imagen y arremetió contra él, además lo encaró diciendo: “Yo sí tengo talento”.

El pasado fin de semana apareció Christian Nodal con un nuevo cambio de imagen, pues se decoloró el cabello y se pintó unas flores de colores.

Los internautas no tardaron en compararlo con J Balvin, quien también usa el cabello rubio desde hace algunos meses.

Es por eso que al colombiano se le hizo buena idea burlarse de Christian Nodal y lo etiquetó en una publicación que hizo en su Instagram.

J Balvin compartió una imagen de Christian Nodal y de él con la frase: “Encuentra las diferencias”.

Los fans de ambos cantantes los llenaron de halagos e incluso pensaron que llegarían hacer una colaboración, pero la broma de J Balvin molestó a sonorense.

J Balvin se burla de Christian Nodal (Instagram/J Bal)

Cristian Nodal arremete contra J Balvin por burlarse de él

Tras unas horas de que J Balvin se burlara de Christian Nodal en Instagram, el cantante de ‘Botella tras botella’ le respondió en sus historias de Instagram y lo insultó.

El colombiano escribió: “Encuentra las diferencias” y Nodal respondió: “Que yo sí tengo talento, carnal y que puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.

Christian Nodal ya le respondió a J Balvin por burlarse de su cabello (Instagram/)

Al parecer Christian Nodal no se tomó bien las palabras de J Balvin y se fue contra él al decirle que no tenía talento.

Minutos después J Balvin subió una historia donde movía la cabeza y sonreía con ironía. Pero ahí no paró el colombiano, pues volvió a compartir su publicación y le presumió sus fotos para la revista Sense.

J Balvin se vuelve a burlar de Christian Nodal (Instagram/j Balvin)

Y de nuevo, Christian Nodal le respondió a J Balvin con un video donde dice que él también había amanecido bromista y hasta ‘bailó’ al son de la canción que Resiente usó para burlarse del cantante de ‘Ay vamos’.

Todo indica que no solo no habrá colaboración musical, si no que Christian Nodal acaba de enemistarse con J Balvin, quien se sigue burlando de él en redes sociales.

Hace unos meses J Balvin fue objeto de burla de Residente, quien le dedicó una canción donde abiertamente lo criticó en todos los aspectos.

Ahora el cantante de ‘Mi gente’ se acaba de hacer de otro enemigo, pues a Christian Nodal no le causó gracia su broma y está dispuesto a defenderse.