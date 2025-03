¿A Christian Nodal le afecta el hate que ha recibido con Ángela Aguilar? Asegura que él se va a dormir tranquilo pese a todos los ataques en las redes sociales.

Luego de la polémica que se ha generado por su relación con Angela Aguilar, Christian Nodal -de 26 años de edad- ha decidido enfocarse en la música.

Y es que luego de algunos problemas que vivió con la prensa, Christian Nodal ha decidido reconciliarse ahora que empieza una nueva etapa en su trayectoria musical.

Es por ello por lo que Christian Nodal se encuentra en una gira de medios para promocionar su concierto en la Plaza de Toros de la CDMX.

Durante su promoción, Christian Nodal no pudo evitar ser cuestionado acerca del hate que recibe en las redes sociales desde que se casó con Ángela Aguilar, de 21 años de edad.

De manera contundente, Christian Nodal destacó que en realidad él sigue firme y se encuentra muy feliz, más allá de todo lo que se pueda decir.

Como parte de su gira “Pa’l Cora Tour”, Christian Nodal se presentará por primera vez en la Plaza de Toros de la CDMX.

Para promocionar su concierto, Christian Nodal ha concedido algunas entrevistas para invitar a las personas a no perderse su presentación la cual promete será muy especial.

Christian Nodal tuvo una entrevista con Danielle Dithurbide para hablar de su música, sus conciertos y lo que se encuentra preparando para todos sus seguidores.

Sin embargo, Danielle Dithurbide aprovechó para cuestionarle acerca de todo el hate que recibe junto con Ángela Aguilar a través de las redes sociales.

Christian Nodal destacó que lamentablemente las redes sociales se han utilizado para atacar a otras personas.

Pese a todo el hate, Christian Nodal aseguró que el se va a dormir tranquilo porque así tiene su conciencia.

Christian Nodal destacó que el ama a todas las personas que lo rodean y las personas lo aman a él.

En ese sentido, Christian Nodal aseguró que su núcleo se encuentra sólido y eso es lo más importante.

“Yo trato de amar a toda la gente que me rodea y me aman muy bonito, creo que mientras el núcleo esté sólido no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se puede imaginar”

Christian Nodal