El cantante mexicano Christian Nodal, se lanzó en contra del compositor Gussy Lau, quien tuvo una relación sentimental con Ángela Aguilar recientemente.

Recordemos que recientemente, Gussy Lau dio mucho de qué hablar.

Hace algunas semanas, Ángela Aguilar rompió en llanto a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, tras exponer su decepción, luego de que Gussy Lau hiciera públicas sus imágenes.

Aunque en los fragmentos recortados de un video, solo se les ve dándose un beso y riendo muy cerca, sin duda perjudicó su imagen.

Posteriormente, el compositor confesó que él compartió las imágenes en la sección de ‘close friends’ de su cuenta oficial en Instagram.

Sin embargo, un amigo cercano le tomó captura de pantalla al contenido y lo difundió.

Esta vez regresó al ojo del huracán y no precisamente por lo ocurrido con Ángela Aguilar, más bien por una acusación por parte de Christian Nodal.

Christian Nodal utilizó sus redes sociales para hablar sobre su antigua disquera Universal Music, sin embargo, también aprovechó para ‘quemar’ a Gussy Lau, ex pareja de Ángela Aguilar.

El intérprete de 23 años dijo en un live, que Universal Music le cobraba para hacer sus videos musicales y los señaló de haberle robado sus “sueños y libertad”.

Asimismo, culpó al sello de no haberle permitido “hacer duetos con gente síper talentosa”, por lo que se dijo muy agradecido con su actual disquera Sony Music.

Por otro lado, reveló que Gussy Lau no compuso nada y se llevó el crédito en los Latin Grammy, pese a ello, comentó que le tiene aprecio.

Christian Nodal aseguró que “Gussy Lau es un gran compositor”, sin embargo, contó que hicieron “una campaña con Édgar Barrera y este cabr*n” no participó en la composición.

“Yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada de ‘No te contaron mal’ ni nada de eso y se para con nosotros a los Grammy”, relató Christian Nodal.

Aunado a ello, confesó que muchos de los temas están registrados a nombre de Gussy Lau.

“Al Gussy yo le dije: ‘bro, yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mierda y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón en esa canción’ y se pusieron mamones y todo, me costó mucho pero es la realidad”.

Christian Nodal