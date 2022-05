Mhoni Vidente lanzó una preocupante predicción sobre Christian Nodal, quien a pesar de gozar del éxito con su nuevo disco, también está envuelto en problemas legales y en el escándalo por su ruptura con Belinda.

¿Qué vio Mhoni Vidente en el futuro de Christian Nodal, que la llevó a recomendarle que se cuide mucho? En sus predicciones del miércoles 25 de mayo, la pitonisa advirtió:

En sus predicciones para ‘El Heraldo de México’, Mhoni Vidente afirmó que durante los próximos días seguirá la guerra mediática entre Christian Nodal y Belinda:

“Van a salir más videos, ustedes no se apuren, vamos a ver videos de Belinda y videos de Nodal como ustedes los querían ver, comprometidos y en cuestiones dudosas de buenas costumbres, pero es una guerra mediática que ya los dos se encargaron de sacarla y que cada quien tiene un grupo que los está defendiendo”

Sin embargo, Mhoni Vidente le advirtió a Christian Nodal que debe ser él quien más se cuide, pues está siendo el más afectado con el intercambio de acusaciones:

“Aquí, la carta de ‘El Ahorcado’ sobre Nodal y sobre Belinda, los dos. Que lamentablemente es una situación complicada, pero Nodal y su familia son los que están perdiendo más en todos los sentidos, porque mucho el problema del cáncer de la mamá, problemas en cuestiones de demandas legales que traen con la disquera, problemas porque Nodal no deja el cigarro, no deja el alcohol y que no dejaba muchas cosas”

Mhoni Vidente