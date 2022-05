El radical cambio de look del cantante del regional mexicano, Christian Nodal está levantando las burlas al ser comparado como el nuevo J Balvin.

Al parecer Christian Nodal quiso andar a la moda como muchos cantantes, luego de que el cantante se tiñera el pelo le rubio e incluso hasta lo decoró con flores.

Por lo que muchos han comparado este tan peculiar y radical cambio de look del cantante Christian Nodal con la apariencia del reguetonero J Balvin.

¿J Balvin? Se burlan de Christian Nodal por su nuevo look (Especial)

Se burlan de Christian Nodal por radical cambio de look y lo comparan con J Balvin

Sin duda el cambio radical de look de Chistian Nodal no solo ha sorprendido a sus seguidores, sino también ha hecho que las burlas salgan relucir al compararlo con J Balvin.

Por lo que los internautas, no han dejado pasar este detalle, en donde se ha viralizado la imagen de Christian Nodal rubio en comparación a la de J Balvin con sus clásico estilo.

En donde la principal burla que ha salido a relucir en redes sociales, es la de la frase: “Mi psicólogo: El J Balvin Nodal no existe; yo: sí existe” , seguido de la foto de Christian Nodal rubio.

Otros usuarios más se han burlado de Christian Nodal al decir que “ha nacido el ‘Nodal Balvin’ de la música agropecuaria”.

Aunque estos comentarios de burla no han sido los únicos que han surgido tras el peculiar cambio de look del intérprete de “Ya no somos, ni seremos”.

También otros han comentado de manera burlona han dicho que Christian Nodal paso del estilo Johnny Deep al J Balvin.

Aunque los comentarios de burlas han sido los que más se han hecho presentes por el cambio de look de Christian Nodal rubio, también hay seguidores del cantante mexicano que han celebrado esto.

En donde le han exopresado su felicidad con la frase picara “eso mamona”, hasta la comparación del look rubio de Christian Nodal con lo último en tendían en la moda.

Pues es que resulta ser que Christian Nodal no solamente está replicando el look de J Balvin, sino también está marcando tendencia con lo último que verá en la primavera 2023 para hombre de la marca Dior.

Aquí algunos memes más que han surgido de Christian Nodal por su nuevo look por su look a la J Balvin:

