Christian Nodal admitió que es difícil andar de novio siendo músico reconocido a nivel internacional pues su agenda esta muy “apretada”.

Asimismo explicó Christian Nodal esta falta de tiempo en su carrera se ve reflejada en todas las relaciones de su vida.

Y es que además de sus relaciones amorosas Christian Nodal habría perdido amigos, familiares y muchas otras cosas por enfocarse en su música.

Durante una entrevista en exclusivo con Mara Patricia Castañeda, Christian Nodal habló sobre todas las desilusiones y traiciones que ha vivido a lo largo de su carrera musical

Y es que el cantante de regional mexicano Christian Nodal aseguró que la fama ha a fectado todo tipo de relaciones en su vida:

En este sentido Christian Nodal reveló haber sido abandonado por varias personas a las que él consideraba sus amigos ‘para toda la vida’.

En cuanto a las relaciones sentimentales Christian Nodal aseguró que lo más difícil es encontrar a alguien que entienda su trabajo como cantante y que este dispuesta a poyarlo.

Pues Christian Nodal explicó como cantante él tiene su agenda bastante ocupada de manera constante y no puede prestar mucho tiempo a otras cosas o personas.

Su carrera musical contó Christian Nodal lo han llevado incluso a tener problemas con su familia y con el mismo género por cuestiones de envidia.

Pues en una ocasión recordó el cantante, durante su presentación en vivo le apagaron las pantallas y le bajaron el volumen a su música.

“En el género mismo me han tocado cosas que me desilusionaron bastante como que me apagaran las pantallas, le subieran el volumen a otros artistas y a mi me bajaran para hacerme quedar mal”

Christian Nodal