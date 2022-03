Chris Rock llamó “GI Jane” a Jada Pinkett Smith en los Oscar 2022 ¿a qué se refirió?

El llamar “GI Jane” a Jada Pinkett Smith en los Oscar 2022, fue la gota que derramó el vaso entre Will Smith y Chris Rock, pero ¿A qué se refería?

Si bien es un hecho que Chris Rock se burló de la enfermedad de Jada Pinkett Smith llamándola “GI Jane”, lo que desató la furia de Will Smith, ¿a qué viene su comentario?

“GI Jane” es una película de 1997 protagonizada por Demi Moore, misma en la que hace el personaje de Jordan O’Neil.

Si aún no entiendes a qué se refería Chris Rock al llamar “GI Jane” a Jada Pinkett Smith en los Oscar 2022, te lo explicamos:

“GI Jane”; el chiste hacia Jada Pinkett Smith que provocó la ira de Will Smith sobre Chris Rock

Si bien todo era celebración tras dos años de pandemia y el regreso de importantes eventos como los Oscar 2022; Chris Rock, Jada Pinkett Smith y Will Smith se llevaron la noche.

Chris Rock ofrecía el monologo para presentar a los ganadores de ‘Mejor Documental’ en los Oscar 2022, cuando se le ocurrió hacer un chiste sobre Jada Pinkett Smith comparándola con “GI Jane”.

Misma acción que provocó de inmediato que Will Smith detuviera su risa, de dirigiera hacia el y lo abofeteara, dejando en duda actuación o ira del esposo de Jada Pinkett Smith.

Sin duda, la reacción de los famosos sobre el golpe que Chris Rock recibió y luego de analizar la broma que hizo, dejó en claro que nada fue actuado.

Pues incluso, minutos después La Academia ofreció un comunicado sobre la violencia vivida en los Oscar 2022, la cual sin duda, pasará a la historia.

Pero ¿Qué es “GI Jane” y por qué fue una ofensa a Jada Pinkett Smith el chiste protagonista de los Oscar 2022?

El que Jada Pinkett Smith fuera compara con “GI Jane” no hizo gracia, pues la esposa de Will Smith recurrió a este look luego de sufrir alopecia. Es decir, no es por gusto.

Tal vez la película no la recuerdes porque en México llevó el título de ‘Hasta el límite’.

Aunque Will Smith sí se disculpó por haber agredido a Chris Rock por el chiste de “GI Jane” sobre su esposa, el comediante no se ha pronunciado al respecto de su broma.

Chiste de Chris Rock, la clara muestra de la lucha de Jada Pinkett Smith por la alopecia

La broma que Chris Rock hizo sobre Jada Pinkett Smith en los Oscar 2022, comparándola con “GI Jane”, fue la clara muestra de la lucha de la actriz.

Fue a finales de 2021, que Jada Pinkett Smith, dio a conocer en sus redes sociales que tenía alopecia, lo que la llevó a quedarse con su look rapado por más tiempo.

Más allá de ocultarlo, la actriz dijo aceptarlo e incluso dijo “somos amigas”, pues incluso llegó así a la alfombra roja de los Oscar 2022.

El que Chris Rock se burlara de Jada Pinket Smith en los Oscar 2022, no solo llevó a una cara larga de la actriz, sino a un golpe por Will Smith, por el mal chiste de “GI Jane”.