La cantante nuevamente está esquivando ataques. Perreo de Chiquis Rivera desata la burla durante y después del Forth Worth Texas.

Verás, la cantante Chiquis Rivera ofreció un concierto en Texas, evento para el que eligió un entallado pantalón plastificado en color negro y una playera deportiva morada.

Aunque su música de banda hizo retumbar el recinto, la potencia no le alcanzó para todo el evento pues de “la nueva Mysqtique” se quedó sin voz .

Chiquis Rivera (@chiquis/Instagram)

Por si fuera poco, la cantante se sintió sofocada luego de hacer un perreo con el que quiso complacer a sus fans, pero no salió como esperaba.

Y es que, a poco de despedirse de su público, la hija de Jenni Rivera, giró, se puso de espaldas y de pronto tocó el suelo con ambas manos, ya apoyada comenzó a menear su trasero.

La idea era hacer un sexy perreo, pero en su lugar se convirtió en blanco de burlas en redes sociales y es que alguien grabó el momento y difundió el video.

Se burlan de Chiquis Rivera perreando

A través de la cuenta de Instagram “Chicapicosa” se compartió el video de Chiquis Rivera perreando por lo que ésta rápidamente se convirtió en blanco de burlas y críticas.

“El chiste se cuenta sola”, “Si no hace sus payasadas de qué va a vivir”, “No baila, no cantan pero sigue dando el show”, “Ay que oso”, “Después que no diga nada porque ella se presta para ser la burla”

“Rayos señorita. Haciendo el ridículo para que hablen de ella”, “Corriente y nada”, “Tenía que hacer eso, verdad”, “Hubiera sido increíble que se le rompiera el pantalón”, se lee entre comentarios.

Chiquis Rivera (@chiquisoficial)

Cabe señalar que no es la primera vez que Chiquis Rivera es criticada por su comportamiento o su forma de vestir, por lo que la cantante en diversas ocasiones ha respondido las duras palabras que le envían.

Además de pedirle a la gente “que viva y deje vivir”, la artista continúa luciendo provocadores looks así como llevando su vida de la forma más transparente posible y es que asegura: las críticas se le resbalan.