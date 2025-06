Cazzu revela cómo fue su cita con Bad Bunny

Cazzu y Bad Bunny tuvieron un romance antes de que la trapera argentina conociera al padre de su hija, Christian Nodal, de 26 años de edad.

Por lo que es inevitable que a Cazzu aún le pregunten por Bad Bunny a su paso por programas en diferentes formatos.

Como parte de la promoción de su gira “Latinaje en vivo”, Cazzu asistió a un pódcast argentino donde le preguntaron sobre su vieja relación con Bad Bunny.

A Cazzu le mostraron una fotografía en la que aparece junto a Bad Bunny, ambos de 31 años de edad, por lo que no tuvo más remedio que hablar de ese romance que surgió entre 2017 y 2018.

Apenada, contó cómo fue su cita con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del ‘Conejo malo’.

Ambos se encontraron en un parque en los bosques de Palermo. La cita iba bien hasta que un guardia los sorprendió y comenzó a corretearlos porque no podían estar ahí.

Desafortunadamente la relación no prosperó por lo que hoy la dupla de cantantes hoy solo tienen una amistad.

Cazzu y Bad Bunny se conocieron arriba del escenario en 2017, año en que colaboraron en la canción “Loca”.

Cazzu se enteró que Bad Bunny cantaría el tema, pero sin su participación ya que nadie la invitó al evento.

Ni siquiera sabía del show musical hasta que iba caminando por la calle y alguien la llamó para preguntarle el porqué no estaba presente; sí, intentaron sabotearla.

“No me avisaron que nos habían convocado para cantar con Benito… empecé a notar que todos estaban allí y la única ausente era Julieta… el tema es que iba caminando por la calle y… nos enteramos que a ellos les dijeron que yo no estaba, y de repente me llama alguien y me dice: ‘baby, ¿dónde estás tú?’”

Cazzu