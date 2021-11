Carmen Salinas “tiene unos huevotes” y se levantará, afirma Lyn May, pese a que anteriormente fue criticada por una supuesta rivalidad.

La primera actriz, Carmen Salinas, ya tiene una semana en coma, mismo hecho que llevó a Lyn May a presentarse en el hospital para visitarla. Sin embargo, no fue bien aceptada.

Ahora que Lyn May volvió a visitar el hospital, pero para visitar a Rossy Mendoza , habló del estado de salud de Carmen Salinas y dijo saldrá adelante.

Lyn May cree en sus corazonadas; Carmen Salinas despertará

Lyn May fue captada ‘disfrazada’ mientras acudía al hospital a visitar a Rossy Mendoza, mismo en el que Carmen Salinas está internada.

La vedette de Acapulco, Guerrero, fue cuestionada sobre el estado de salud de Carmen Salinas , pese a que anteriormente se habían hecho de ‘dimes y diretes’.

Lyn May aseguró que Carmen Salinas estaba muy cansada , pues señaló que su carga de trabajo era fuerte, sin embargo, apuntó que se despertaría, pues cree en sus corazonadas.

“Carmen se va a levantar y va a ir a hacer ejercicio conmigo otra vez… está dormida, yo lo sé, mi corazón me lo dice, mi corazón nunca se equivoca”. Lyn May, vedette.

La actriz del cine de oro dijo que ‘La Corcholata’ “tiene unos huevotes”, misma razón que será un impulso para que se levante y siga con su vida de manera normal.

Carmen Salinas (Agencia México)

Lyn May dice que acudió ‘disfrazada’ “para que no me estén chingando”

Lyn May acudió, de nuevo, pero en esta ocasión ‘disfrazada’ y a las 12 de la madrugada al hospital en donde Carmen Salinas está internada.

Pese a que no asistió a visitar a Carmen Salinas, sino a Rossy Mendoza, la vedette dio razón del porque decidió vestirse así.

De manera muy contundente , Lyn May señaló decidió disfrazarse “para que no me estén chingando”, esto después de las criticas que recibió por intentar visitar a Carmen Salinas.

Lyn May (Agencia México)

Finalmente, Lyn May señaló “yo soy como el jabón, lo que me digan me vale madres”, pues supuso que también la criticarían por visitar a Rossy Mendoza.