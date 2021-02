En redes sociales, Carmen Salinas arremetió contra Lyn May, luego de haberla señalado como la responsable de crear los rumores sobre su muerte.

Luego de que se corrieran los rumores sobre la supuesta muerte de Lyn May, la vedette apareció en un programa de televisión para desmentir lo dicho, sin embargo, señaló a Carmen Salinas como la responsable de crear las especulaciones.

Y es que, Lyn May, además de asegurar que se encuentra en perfecto estado de salud, dijo en ‘De Primera Mano’ que, pese a que admira mucho a Carmen Salinas, “ha cambiado mucho” y “es elitista” , desde que se inició en la política.

Es por eso que, ahora, la actriz, Carmen Salinas, decidió no quedarse de brazos cruzados y se lanzó contra Lyn May, pues en redes sociales le mandó un contundente mensaje.

Así reaccionó Carmen Salinas a las declaraciones de Lyn May

A través de su cuenta oficial de Instagram, Carmen Salinas compartió la foto de una nota en la que Lyn May expresa su afecto hacia la también empresaria, con fecha del 7 de diciembre de 2005 .

En aquella nota se puede leer: “Carmen, mucho éxito, como siempre te lo mereces. Soy tu amiga sincera de toda la vida. Tenemos Carmen para muchos años. Te quiere Lyn May”.

No obstante, en la descripción de la imagen, la actriz mexicana indicó a sus seguidores que siempre que recibe un “arreglo floral o frutal”, ya sea en su cumpleaños, santo o Navidad, “lo guarda con mucho respeto y amor”, al igual que las cartas o tarjetas que recibe.

“Esta es una tarjeta que me mandó la Sra. Guadalupe Mendiola Lyn May, que declaró que, por más que hacía la lucha por ser mi amiga, yo no quería, pero sí le pedía brillantitos y vajillas, como ella sabe que yo colecciono vajillas y tengo algunas alhajas se le hizo fácil utilizar esa mentira”. Carmen Salinas

Además, Carmen Salinas afirmó que, por la amistad que mantenía con la famosa vedette, fue ella quien pagó una cirugía en el rostro “para sacarle toda la porquería que le inyectaron” .

Por último, Carmen Salinas dejó en claro que siempre hablará directamente, por lo que reconoció que la tarjeta que publicó habla “de una gran amistad” entre ella y Lyn May, pero puntualizó en que estuvo mal que la acapulqueña mintiera.