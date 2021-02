Luego de que surgieran varios rumores sobre la muerte de Lyn May, la famosa desmintió la noticia y cree que Carmen Salinas los inició.

El 17 de febrero surgieron varios rumores en las redes sociales donde se aseguraba que Lyn May había muerto. En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, la famosa desmintió la noticia.

En una llamada telefónica la vedette acusó a Carmen Salinas por ser la responsable de difundir los rumores de su muerte.

¿Carmen Salinas habría sido la responsable de difundir la noticia de la muerte de Lyn May?

Lyn May aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud disfrutando de la playa en Acapulco esperando su turno para ser vacunada contra el Covid-19.

“La gente que no me quiere dicen lo que les da la gana pero a mí me da risa porque ando corriendo en la playa, disfrutando a mi madre, a mis hermanos, a mi familia y esperando que me llamen para la vacuna” Lyn May

En el video la famosa reveló que cree que fue Carmen Salinas la responsable de esparcir el rumor de su muerte. En este sentido señaló que aunque admira a la productora desde que entró a la política cambio mucho.

“Yo quiero mucho a Carmen Salinas, pero tú sabes que de repente te desconoce, yo tengo muchos años de estar con ella, de quererla mucho, la admiraba muchísimo, pensaba que era la mejor cómica en México, la admiraba y la sigo admirando, pero es difícil cuando se metió a la política que fue senadora, o diputada, quiere ser presidenta y ha cambiado mucho. Es elitista, ya estoy muy abajo, anda con puros políticos de amiga” Lyn May

Lyn May bromea sobre su supuesta muerte

Tras los rumores de su supuesta muerte, Lyn May también concedió una entrevista a la periodista Angélica Palacios donde bromeó sobre la situación y aseguró que estos comentarios le daban risa.

"Ya me vi en el ataúd" Lyn May

La vedette destacó que a través de las redes sociales se han matado a todos los famosos.

“Es que ya sabes que las redes sociales así son. Ya han matado a todos los artistas” Lyn May

Lyn May recalcó que se encuentra en perfecto estado de salud.