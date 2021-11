Luego de que Carmen Salinas fuera internada, recibió una visita de Lyn May en el hospital; “Es como mi hermana”, aseguró la vedette.

Este jueves la familia de Carmen Salinas confirmó que la primera actriz fue hospitalizada de emergencia, luego de ser encontrada desmayada en su baño.

Carmen Salinas ha trabajado como actriz desde 1954, es decir, tiene 67 años en el medio, razón por la que es muy querida en la industria, debido a ello, no es sorpresa que sus amigos y compañeros del gremio la visiten en el hospital.

Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo)

Lyn May visita a Carmen Salinas

Lyn May no tardó en visitar en el hospital a Carmen Salinas y aseguró que son grandes amigas.

“Yo la amo, la amo, es como mi hermana, ella siempre ha estado conmigo y yo siempre he estado con ella”, dijo la también actriz, tras ser abordada por la prensa.

Lyn May quien aseguró ser muy cercana a la productora de “Aventurera”, explicó que el incidente pudo ser consecuencia de una gran carga de trabajo.

“Trabaja demasiado, yo siempre se lo he dicho, ya debe de bajarle un poco al trabajo porque, pues ya tenemos muchos años trabajando”, dijo.

Carmen Salinas (Agencia México)

“Cuando yo conocí a Carmen, ya estaba ella trabajando y bueno, ya estaba yo trabajando en el teatro, pero no trabajaba en cine, teatro, televisión, y sigue igual, le tiene que bajar”, agregó.

Lyn May aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a Carmen Salinas, “Nosotras tenemos que cuidarnos, Carmelita, tienes que salir de esta”.

Tras preguntar a May, cómo era el estado de salud de Carmen Salinas, previo a la hospitalización, expuso, “Siempre ha sido una mujer muy sana”.

Asimismo, May reveló que ella es muy cercana a los hijos de Carmen Salinas; Pedro Plascencia Salinas y María Eugenia Plascencia.

“Yo hace poco fui a comer a la casita, ahí con la nena, porque la nena es como mi hija y su mamá y yo, nos queremos mucho, también cuando Pedrito se enfermó, ahí estábamos todos”, contó.

“Nos apoyamos en las buenas y en las malas”, aseguró.

Al cuestionarla sobre supuestos problemas con las actrices que interpretaron el papel protagónico en “Aventurera”, respondió, “Ella no ha tenido problema con nadie, ella ayuda a todo mundo”.

Recordó también, que Carmen Salinas la guió en sus inicios como actriz, “Cuando yo empecé me decía cómo actuar, yo no sabía nada de cine y ella me enseñaba cómo, porque yo lloraba porque no sabía, pues yo era una chamaca”.

Mientras tanto, la industria televisiva está a la expectativa de la salud de Carmen Salinas.