Azela Robinson dice que sería mejor que Carmen Salinas se fuera porque lo que tiene es muy grave y no le gustaría verla sufrir.

A casi una semana de la hospitalización de Carmen Salinas, Azela Robinson señaló que prefiere que la actriz se vaya tranquila sin sufrir ningún tipo de dolor.

Azela Robinson destacó que Carmen Salinas no puede ser feliz si no está trabajando o en contacto con la prensa, por eso pidió que es mejor que pase a otro plano donde será cuidada por sus seres amados.

En entrevista para el programa Hoy, Azela Robinson reveló que ella recuerda con gran cariño a Carmen Salinas ya que fue su madrina en su incursión al cine.

Azela Robinson confesó que Carmen Salinas casi la ahoga en una regadera, pero destacó que le tiene un gran aprecio.

“Fue mi madrina en cine, normalmente cuando te amadrinan te ponen una madrina, entonces ella me bautizó en una regadera y casi me ahoga”

Durante su conversación, Azela Robinson lamentó la situación que esta atravesando Carmen Salinas. Aunque destacó que le tiene aprecio, desea que ya pueda descansar con su hijo Pedro Plascencia Salinas y sus seres queridos.

Azela Robinson destacó que la hemorragia cerebral que afecta a Carmen Salinas es muy grave, por lo que señaló que lo mejor sería que se fuera para que no sufra.

En ese sentido Azela Robinson puntualizó que Carmen Salinas no puede ser feliz si no se encuentra trabajando o en contacto con la prensa.

Azela Robinson pidió que si Carmen Salinas no va a tener lo que la haga feliz aquí, es mejor que pase al otro plano y pueda estar en compañía de sus seres queridos.

“Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa. A la prensa a la que tanto ha amado, a la que tanto ha apapachado, entonces si ella no puede tener eso es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá”

Azela Robinson