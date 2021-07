Carmen Salinas revela que se sacó la lotería en 1966 y con ese dinero pudo comprar su casa

Carmen Salinas es conocida en el medio del espectáculo por sus polémicos comentarios, como cuando señaló que México podría terminar como Cuba.

En entrevista para el programa Hoy, Carmen Salinas reveló que pudo comprar su casa, gracias a que en 1966 se sacó la lotería.

Carmen Salinas siempre se ha mantenido muy activa trabajando en diversos proyectos e incluso se encuentra en teatro. Es por ello por lo que se burló de Sergio Mayer tras suspensión del espectáculo ‘Sie7e’.

Pese a que siempre se ha mostrado muy activa, Carmen Salinas reveló que no se compró su casa con el dinero de su trabajo.

De hecho reveló que el billete de lotería no lo compró ella, ya que se lo dio un señor cuando terminó de bailar.

“Cuando terminé de bailar con el señor, me puso un billete en la mano y dije hay ya me pagó. Al agacharme a dar las gracias me metí en el seno lo que me había dado. Cuando me meto al camerino lo saco y era un billete de lotería”

