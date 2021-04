Carmen Salinas asegura que la vacuna contra el Covid-19 nos va a salvar

En entrevista Carmen Salinas se pronunció en contra de las personas que critican la vacunación pues considera que es la manera de salvar vidas.

Carmen Salinas arremetió contra las personas que desacreditan las vacunas contra el Covid-19 y aseguró que es la manera de salvar vidas tras un año de estar en contingencia.

En entrevista la productora les pidió a las personas ir a vacunarse y seguir con todas las medidas recomendadas para evitar un aumento de contagios.

Carmen Salinas: “La vacuna lo va a salvar”

En el video compartido por el programa Hoy, Carmen Salinas se refirió a todas las personas que no creen en la vacuna contra el Covid-19.

“Hay gente que les dice no te vayas a vacunar porque la vacuna te va a matar, no es cierto la vacuna lo va a salvar y el ponerse el cubrebocas, la mascarilla y lavarse las manos cada rato” Carmen Salinas

La productora destacó que ella sigue con todas las recomendaciones brindadas por las autoridades de salud y destacó que cualquier descuido podría provocar la muerte.

“Si voy al doctor, al dentista, al oculista, a lo que sea me pongo el cubrebocas y la careta, para que no me vayan a salpicar de saliva. Con un salivazo que le dé un enfermo de Covid-19, olvídese del mundo, se va a morir” Carmen Salinas

Durante su entrevista, Carmen Salinas desaprobó las agresiones que ha sufrido el personal de la salud y aseguró que el Covid-19 si existe.

“Donde estaban golpeando a los doctores, no puede ser que lleguen a esos extremos, no puedes quemar. Entiéndelo, gente de donde sea, el Covid-19 existe” Carmen Salinas

En diversas ocasiones la productora y actriz ha invitado a las personas a seguir cuidándose, pues recordó que lamentablemente su familia se ha enfrentado a varias perdidas por culpa del virus.

Por su parte Andrea Legarreta destacó que aunque es decisión de cada persona el vacunarse contra el Covid-19, el hecho de no hacerlo puede perjudicar a otras personas.