Durante entrevista con varios medios, Carmen Salinas se enteró de la muerte de Cepillín y no pudo contener las lágrimas.

Este lunes 8 de marzo se confirmó la muerte de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, a los 75 años de edad. El payasito de la tele había sido diagnosticado de cáncer en la columna vertebral, lo que perjudicó su estado de salud.

Carmen Salinas se encontraba realizando una entrevista con varios medios cuando se enteró de la muerte del famoso. Devastada, la productora no podría creer la noticia y recordó varias de las anécdotas que vivieron juntos.

Así reaccionó Carmen Salinas al enterarse de la muerte de Cepillín

En el Día Internacional de la Mujer Carmen Salinas recibió un reconocimiento como una mujer ejemplar en la delegación Miguel Hidalgo. Ahí la productora tuvo la oportunidad de hablar con varios medios.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes la famosa había platicado sobre la salud de Cepillín, minutos antes de que se confirmara su muerte.

“Porque él vivió en mi casa, yo fui la que me lo traje de Monterrey a Ricardo (…) al parecer está en un hospital y vamos a rezar mucho por él” Carmen Salinas

En ese momento los reporteros le confirmaron que Cepillín había sido diagnosticado con cáncer, visiblemente consternada no podía creer que tuviera esa enfermedad.

“No me digas, no sabes cómo fumaba, pero no sólo le da a la gente que fuma” Carmen Salinas

También en ese momento recordó que su hermano Sergio Salinas Lozano también tiene cáncer de próstata. La conversación de los periodistas continúo con otros temas, pero se interrumpió la entrevista por la muerte de Cepillín.

Incrédula, Carmen Salinas les pedía a los reporteros que le dijeran que eso no era verdad.

“Ay no, no, no, ¿no es cierto, verdad? No es cierto, hijo. Allí vivió en la casa de ustedes, incluso hasta escondía las tortillas de harina en los zapatos, y un día las encontré yo y me las comí y estaba atacado de la risa…” Carmen Salinas

Entre lágrimas, Carmen Salinas les preguntaba a los periodistas las causas de la muerte de Cepillín.

“Pero no es cierto, ¿verdad? ¡Dios mío, pero cuánta gente no ha fallecido! Ya murió Cepillín, hijo, me están avisando” Carmen Salinas

Carmen Salinas destacó que ella conocía a su familia y lo ayudó en lo que pudo, señaló que es una gran tristeza su fallecimiento y recordó que ella lo regañaba por fumar tanto.

“‘Lléveme a México, ándele, ayúdeme’. Y yo lo traje y lo metí a Televisa, luego se fue al 13, luego se vino de vuelta a Televisa y le conseguí contrato para grabar sus canciones y todo. Yo lo ayudé todo lo que pude” Carmen Salinas

Devastada, Carmen Salinas paro la entrevista para poderse limpiar las lágrimas.