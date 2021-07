Carmen Salinas cree que México podría terminar como Cuba

Carmen Salinas se encuentra muy feliz luego de que reveló que ahora es parte del Sindicato de Actores Americanos. Ahora podrá votar en los premios SAG y hasta en los Premios Óscar .

Pero la declaración que más llamó la atención de Carmen Salinas fue sobre su opinión de lo que está pasando en Cuba, pues destacó que podría pasar la misma situación en México.

En entrevista para el programa ‘Hoy Día’, Carmen Salinas fue cuestionada sobre la situación que se vive en Cuba. De inmediato la productora mostró su apoyo a los protestantes, pues señaló que han pasado varios años bajo ese régimen.

Sin embargo también mostró su preocupación de que en México se viva una situación similar a la de Cuba, pues consideró que ese puede ser el futuro del país azteca.

En este sentido Carmen Salinas hizo referencia a la falta de medicinas para el tratamiento de los niños con cáncer. Luego de que padres denunciaran que los medicamentos oncológicos no llegaron a hospitales.

“Eso va a pasar aquí.... ya son más de 60 años de dictadura y a mí me duele mucho la gente de allá que pase hambre y que no tiene medicinas. Tampoco aquí hay medicinas, lo que más coraje me da es para los niños con cáncer”

Carmen Salinas