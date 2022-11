Carlos Speitzer es ignorado por reporteros pese a polémica en Las Estrellas bailan en Hoy y prefieren entrevistar a Candela Márquez quien se ha mantenido al margen de la situación.

A casi un mes de que inició Las Estrellas bailan en Hoy, Carlos Speitzer de 31 años de edad se encuentra en el ojo del huracán por su pelea con Manelyk de 33 años de edad, incluso robando la atención de los eliminados de’Campeón de Campeones’.

Aunque actualmente se encuentra de pareja con Candela Márquez de 34 años de edad, Carlos Speitzer se ha enfrentado a Manelyk y Luis Caballero, mejor conocido como “El Potro” de 30 años de edad.

Pese a que desde el pasado viernes se volvió tendencia por el berrinche que hizo en pleno programa Hoy, Carlos Speitzer fue ignorado por los reporteros.

Después de su participación en Las Estrellas bailan en Hoy, Candela Márquez fue cuestionada sobre su participación en el concurso y la polémica en la que se ha visto envuelta.

Aunque ella no ha protagonizado ninguna pelea, Candela Márquez fue cuestionada sobre los comentarios que habría hecho ‘El Potro’ en donde señaló que era “pesada”.

Entre risas, Candela Márquez señaló que no entendía porque había dicho ese comentario pues nunca la había cargado.

De inmediato los reporteros le aclararon a que se refería a que era payasa, por lo que ella destacó que no se conocían por lo que no podía decir eso y esperaba que si le tocaba de pareja se pudieran conocer mejor.

“Perdón que me ría, yo soy una mujer muy alivianada, si algún día me toca bailar con él ahí podrá ver si peso o no peso. Yo no tengo pleitos con nadie”

Candela Márquez