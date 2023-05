Carlos Parra, de 26 años de edad, grabó su última canción para el amor de su vida, Lilian Griego, días antes de morir.

A tres días de la muerte de Carlos Parra, tras un accidente automovilístico, Los Parras, banda de la que formaba parte, compartió un video inédito del cantante.

En la grabación se puede ver a Carlos Parra cantándole a Lilian Griego el que fue su último tema grabado, antes de su trágico final.

Carlos Parra y su novia, Lilian Griego (@lilliangriego / Instagram)

Así fue la última vez que Carlos Parra grabó una canción; se la dedicó a su nova

Los Parras compartieron el video en su cuenta de Instagram, incluyendo la frase: ‘La última canción que dejó nuestro Carlos para el amor de su vida, Lilian”.

En el video se puede ver a Carlos Parra grabando el tema, cuyo título no se dio a conocer, mientras su novia lo mira a través de un cristal y ríe emocionada.

En tanto, Carlos Parra le hace señas a Lilian Griego, indicándole que cada frase está dedicada para ella.

Los Parras acompañaron el video con un breve texto en el que contaron que previo a la grabación, Carlos Parra estaba ansioso por sacar el tema dedicado “para el amor de su vida”.

“Descansa en paz hermanito hermoso y desde el cielo cántanos esta cancion que te vamos a seguir escuchando siempre 🕊️🎤❤️ Te amamos con todo nuestro corazon ❤️”, remata el mensaje de Los Parra a su vocalista fallecido.

Lilian Griego tras la muerte de Carlos Parra: “Te amaré por el resto de mis días”

Lilian Griego retomó el video en sus historias de Instagram, donde contó más sobre el día de la grabación:

“Me dijiste que la habías cantado más hermoso porque estuve ahí contigo. La ponías en el carro y me la cantabas. Estabas tan emocionado de compartirla con todos”, contó la novia de Carlos Parra.

En otra publicación, Lilian Griego compartió un video que retoma varios de los momentos más felices que vivió al lado de Carlos Parra.

Lilian Griego añadió al video un largo texto en el que le hace una promesa a Carlos Parra: “Te amaré por el resto de mis días, mi neno hermoso”.

En el escrito, Lilian Griego se sincera con sus seguidores, diciendo que se siente muy triste y desconsolada por la muerte de su novio.

“Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti”, señala en una parte del texto.

Enseguida, la joven le agradece a Carlos Parra por haberla hecho tan feliz; y a los fans por los mensajes de apoyo que le han hecho llegar al enterarse de su muerte.

“Tenías un corazón enorme mi bebe, como nadie en este mundo. Gracias por ese amor tan hermoso y único que me diste, gracias por hacernos reír a todos con tu bailecito y tus ocurrencias, gracias por tu voz hermosa y gracias por ser lo mas hermoso que me pasó en esta vida”, escribió Lilian Griego.