¿Carlos Arenas volverá al programa Hoy? El conductor revela lo que le depara el futuro luego de su salida del programa ‘Sale el Sol’.

Debido a las vacaciones o trabajos alternos de los conductores del programa Hoy, la producción del matutino ha tenido que recurrir a presentadores invitados para cubrir las ausencias de:

A un mes de su salida de ‘Sale el Sol’, Carlos Arenas de 44 años de edad confesó que sus seguidores podrán verlo nuevamente en la televisión y es que volverá a participar en el programa Hoy, pero ¿se queda como conductor principal en el matutino?

Esta semana el programa Hoy cumplió 24 años al aire, sin embargo su festejó lo realizó sin todos sus conductores principales, ya que Galilea Montijo y Raúl Araiza se encuentran de vacaciones.

Ante la ausencia de los conductores del programa Hoy, la producción invitó a Carlos Arenas a participar como presentador invitado por una semana.

Desde su llegada al programa Hoy, Carlos Arenas recibió muy buenas críticas por parte de los televidentes que veían muy buenos ojos que estuviera en el matutino.

Tras cumplir su semana al aire, muchas personas se cuestionaban sobre que iba a pasar con Carlos Arenas, ya que algunos de los conductores del programa Hoy seguirán de vacaciones.

En medio de las especulaciones, Carlos Arenas confesó que se sintió muy contento durante la semana que estuvo como conductor invitado pues sus compañeros lo trataron muy bien.

“Ya cumplí una semanita, muy contento con todos mis compañeros la verdad es que son tipazos todos, me la pase super bien, me he sentido en familia”

Carlos Arenas