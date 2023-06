En redes sociales, Britney Spears le respondió a sus hijos con un duro mensaje luego de que la acusaran de consumo de drogas.

De acuerdo con Britney Spears -de 41 años de edad-, ni siquiera serían sus hijos quienes están “afirmando cosas que no son ciertas”.

Y es que la cantante estadounidense, Preston y Jayden, tendría un tiempo sin ver a sus hijos Preston y Jayden -de 16 y 17 años de edad-.

VIDEO: Britney Spears bailando no apaga los rumores de que algo anda mal con ella

En redes sociales, Britney Spears volvió a encender las alarmas tras la preparación de su documental realizado por la productora Daphne Barak.

Y es que para el documental de Britney Spears, se recabó información durante 9 meses sobre la salud mental de la cantante, i ncluyendo testimonios de:

Esto, de acuerdo con Barak, para tratar de entender “cómo se encuentra Britney Spears luego de recuperar su libertad después de más de 10 años de vivir bajo la tutela legal de su padre”.

Sin embargo, los testimonios de sus hijos dieron de que hablar, ya que aseguraron que no quieren tener contacto con su madre tras presenciar cómo le entregaron drogas a la cantante en su casa.

Al compartir los supuestos problemas de su mamá, Preston afirmó que él y su hermano solo buscan ser escuchados.

Además, Federline compartió que estaba preocupado por el supuesto consumo de metanfetaminas de Britney Spears, y de que las personas allegadas a ella la encubran.

Luego de que sus hijos la acusaran de consumir drogas, Britney Spears les respondió a través de un duro mensaje en su cuenta de Instagram.

En este mensaje, Britney Spears lamentó que “la esté afirmando cosas que no son ciertas” pues mencionó, no cree que las acusaciones vengan de sus hijos.

“El hecho de que la gente esté afirmando cosas que no son ciertas me resulta tan triste ... Puede que ni siquiera sean ellos los que están diciendo esas cosas porque no tiene ningún sentido para mí oírlos decir algo así...”

Britney Spears