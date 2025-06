Briggitte Bozzo -de 23 años de edad- revela que se sometió a una cirugía estética donde pudo morir por una negligencia.

Hace algunos años, Briggitte Bozzo se sometió a un procedimiento estético donde el médico “cortó” de más y esto le provocó serios problemas.

Las cirugías estéticas de Briggitte Bozzo han sido por cuestiones de salud, pues su busto comenzó a provocarle problemas en la espalda.

Briggitte Bozzo tuvo un encuentro con reportero y habló de sus cirugías estéticas, pero hubo una que casi la mata.

“Estuve con un doctor bastante malo que no se los recomiendo, se llama doctor Guida, es muy malo”

La actriz narra que este médico cortó de más durante su cirugía y se le hizo una burbuja que le provocó un orificio.

Además, esta cirugía le dejó protuberancias en los glúteos y eso le generó inseguridades.

“Tengo una cicatriz (en el abdomen) y eso fue porque cortaron mal. Ahí no tenía que abrir y se hizo una burbuja, cosa que se me abrió la piel y se hizo un hoyo, ese hoyo me lo tuvieron que lavar, lo tuvieron que cerrar”

Briggitte Bozzo