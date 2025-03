Brenda Bezares -de 56 años de edad- ha pasado por momentos complicados a lo largo de su vida; haciendo un recuento de los daños, hoy celebra ser una sobreviviente.

Y es que Brenda Bezares se autonombra así porque estuvo muerta por 5 minutos durante un cirugía de corazón.

La esposa de Mario Bezares, el ganador de La Casa de los Famosos México 2024, cuenta la experiencia que marcó su vida.

Frente a micrófonos del programa De Primera Mano, Brenda Bezares habló del problema de salud al que se ha enfrentado desde hace muchos años.

“Soy una sobreviviente”, dijo Brenda Bezares y enseguida recordó que a los 5 años de edad se enteró que tiene un problema en el corazón.

Motivo por el que tuvo que someterse a una cirugía de corazón abierto, la cual tardó en hacerse porque los papás de Brenda Bezares no tenían el dinero para pagarla.

“Tengo una cirugía a corazón abierto. Me operaron a los 12 años”, contó la famosa.

Sobre la operación, Brenda Bezares recordó “estuve muerta por 5 minutos”:

“Los niños nacen con un soplo, a mí no se me cerró, me creció mas, en esa época no había los procesos de hoy, me dijeron que no podría tener hijos, que no me iba a poder casar”.

Brenda Bezares