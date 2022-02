Belinda aparece tras dejar de seguir a Christian Nodal en sus redes sociales, lo que causó gran ruido entre los seguidores de ambos.

Durante este 7 de febrero, causó gran revuelo en el mundo digital que la pareja del momento, Belinda y Christian Nodal, dejaron de seguirse en sus respectivas cuentas de Instagram.

Cabe señalar que esta no sería la primera vez que ocurre algo como esto, pues los cantantes dejaron de seguirse en octubre de 2021, después de haber realizado su viaje de ensueño a Disneylandia, mismo en el que se dejaron ver de lo más enamorados.

Sin embargo, días después todo volvió a la normalidad, por lo que varios internautas señalaron que se había tratado de un truco publicitario. ¿Será igual en esta ocasión, o la razón sería diferente?

Belinda apareció publicando una foto que ha llamado mucho la atención en sus redes sociales tras dejar de seguir a Christian Nodal.

Es importante recordar que la primera vez que Belinda y Christian Nodal dejaron de seguirse, él también ocultó todas sus publicaciones, dejando únicamente una imagen de Speedy Gonzales, el ratón de ‘Looney Tunes’.

No obstante, en ese sentido ahora es distinto, pues ninguno de los cantantes ha ocultado o eliminado sus publicaciones; ni siquiera las que tienen juntos.

De modo que lo único extraño es que ninguno de los dos aparece en los seguidores del otro.

Como era de esperarse, esto ha generado un sinfín de especulaciones; pues mientras unos aseguran que se trata nuevamente de un truco publicitario, otros no descartan la posibilidad de que estén pasando por problemas de pareja.

Esto último cobra relevancia luego de que Belinda llamara la atención publicando un extraño mensaje en la madrugada por medio de sus historias de Instagram.

Con este texto surgieron varios rumores de que la intérprete de “La niña de la escuela” pudo haberse referido a su amado como ‘un cantamañanas’; es decir, una persona informal e irresponsable.

La fotografía con la que Belinda se hizo presente tras dejar de seguir a su amor, es una en donde aparece ella con un body de cuello alto color beige, con varios dibujos que a simple vista simularían ser una serie de tatuajes.

Destaca que en el pie de foto se limitó a poner unos emojis de candado y de corazón blanco, sin texto alguno.

¿Belinda es Illuminati? Sus seguidores comenzaron a señalarla de pertenecer a ese grupo por la foto que publicó, misma que llamó bastante la atención de todos los usuarios.

Uno de los detalles que más llama la atención de la fotografía que publicó Belinda tras dejar de seguir a Christian Nodal, es que se tapa uno de los ojos con la mano.

De acuerdo con varios internautas, a quienes nunca se les escapa un solo detalle, es que esta sería una ‘señal’ con la que se distinguen los Illuminati, una sociedad secreta que data de la época de la Ilustración.

“Cuando alguien sin talento es millonario y famoso, señal de ser Illuminati. Ella imita no innova, si gusta pero no es talentosa, si no fuese hermosa ¿Qué sería de ella?”

Usuario de Instagram