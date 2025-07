Bárbara Mori -de 47 años de edad- fue señalada por una joven actriz, quien describió la actitud que tuvo su ídola con ella cuando le pidió una foto.

El incómodo momento tuvo lugar en los premios Grandeza Hispana International Awards, siendo Tania Nicole Chávez quien se llevó una mala impresión de Bárbara Mori.

Bárbara Mori no se quiso tomar una foto con una joven fan de su trabajo

Tania Nicole Chávez -de 14 años de edad- habló con miembros de la prensa de su asistencia a los premios Grandeza Hispana International Awards.

La joven promesa de la actuación se mostró muy emocionada, a excepción de una pequeña situación con Bárbara Mori y su actitud grosera.

Bárbara Mori, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

“No me encantó cómo me trató, siento que no me trató muy bien”, fue lo que dijo Tania Nicole Chávez de su encuentro con Bárbara Mori, a quien dijo admirar mucho.

Al profundizar en la situación, la joven actriz mencionó que durante el evento estaba sentada en la mesa a lado de Bárbara Mori.

Sin embargo, le dio la impresión de que la también actriz le lanzaba algunas miradas extrañas , además de que le dio por su lado cuando le pidió una foto.

Estas declaraciones, por pequeñas que parezcan, han empezado a repercutir en redes sociales.

Siendo que usuarios desaprobaron la actitud de Bárbara Mori con una colega actriz pero, más importante aún, fan que dijo tenerla como foco de admiración.

Tania Nicole, actriz (@tania.nicolemuychavez)

Fan de Bárbara Mori no le guarda rencores a la actriz, aunque le negó la foto

Contrario a lo que muchos podrían esperar, Tania Nicole Chávez se mostró muy comprensiva con la forma en la que Bárbara Mori la trató durante el evento.

Y es que la joven trató de entender que, a lo mejor, Bárbara Mori no estaba en su mejor momento, algo por lo que no la juzga.

Incluso, reconoció que otras personas le han hablado de Bárbara Mori, quienes le han dicho que es una buena persona en el trato.

En este sentido, Tania Nicole Chávez dejó en claro que, pese al incómodo momento, no ha dejado de admirar a Bárbara Mori.