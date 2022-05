Recientemente, Bárbara de Regil mostró las estrías en su abdomen sincerándose sobre lo que pensaba de sus ‘defectos’, mismos que dijo ya no le importaba que se vieran.

Ahora, Bárbara de Regil compartió un video en TikTok, en donde muestra el antes y después, luego de que comenzó a fomentar el amor propio y la disciplina en su vida.

Bárbara de Regil no oculta el cuerpo y los hábitos que tenía en el pasado, pues para ella, esto es muestra de que cualquier puede lograr lo mismo.

Bárbara de Regil presume su sorprendente cambio físico

Esta es la imagen que Bárbara de Regil siempre usa para difundir los cambios que ha tenido en su vida, mismos que influyeron fuertemente en su físico.

Bárbara de Regil; antes y después. (@barbaraderegil)

En la actualidad, la imagen de la izquierda tiene 10 años, según lo que dice Bárbara de Regil, logrando llegar a la segunda imagen en la actualidad.

La actriz, volvió a hacer uso de esta imagen para difundir en su cuenta de TikTok con más de nueve millones de seguidores, cómo logró tener este asombroso cambio físico.

Bárbara de Regil, actriz. (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Aunque algunas personas han señalado a Bárbara de Regil de tener el abdomen operado, ella ha demostrado que todo lo ha conseguido a base de disciplina, amor propio y alimentación.

En más de una ocasión, Bárbara de Regil ha dicho que solo se operó los senos, sin embargo, tras complicaciones se retiró los implantes. Ahora le tiene miedo al quirófano.

¿Te gustaría seguir el ejemplo de Bárbara de Regil? Ella comparte cómo logró el impresionante cuerpo que tiene ahora.

Bárbara de Regil revela los tips que la llevaron a tener su cuerpo fit

Ni tés, ni licuados, ni medicina alternativa, Bárbara de Regil de un día para otro tomó la decisión de cambiar todos los malos hábitos en su vida.

La influencer fitness ha contado que anteriormente era “orgullosa” y que la mayoría del tiempo se la pasaba de malas. Pues estas fueron las bases de su cambio físico.

Sumado a ello, claramente comenzó a tomar mejores elecciones en su comida, dejó el azúcar, las harinas y la comida rápida en exceso. Además del cigarro y el alcohol.

Además, agregó hacer ejercicio y cambiar rotundamente su forma de ser, aceptar su cuerpo, sus defectos y virtudes.

“Comía lo que quería, no me cuidaba, era muy orgullosa, no hacía ejercicio, no me medía con el alcohol. Un día dije… por mi mente, mi salud, empecé a cambiar a nuevos hábitos, comer saludable, medir el alcohol, bajarle al azúcar, hacer ejercicio y sobre todo aceptarme, aceptar mi proceso y estar tranquila”. Bárbara de Regil, actriz.

Y aunque Bárbara de Regil dice disfrutar cuando come comida que no es fit, en ocasiones su hija, Mar de Regil, la expone por ser muy exigente y criticar la chatarra que ella se come.