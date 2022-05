Bárbara de Regil sigue dando de qué hablar y aunque ahora expuso las estrías que tiene en su abdomen, no le perdonaron la humillación que dejó con su mensaje de amor propio.

En varias ocasiones, Bárbara de Regil ha sido críticada por su abdomen, pues algunos asumen que es operado.

Y aunque Bárbara de Regil ha demostrado porqué su abdomen no es operado, la imagen que compartió se volvió el centro de atención de sus seguidores y haters.

Shanik Berman no perdió la oportunidad de decir que gracias al post de Bárbara de Regil no tiene ni como ayudarse, “ya no quiero ni salir a la calle”.

Bárbara de Regil muestra sus estrías

Esta no es la primera vez que Bárbara de Regil manda un mensaje de amor propio y enseña sus ‘imperfecciones’ es decir, estrías.

Bárbara de Regil muestra su abdomen. (@barbaraderegil)

Ahora, Bárbara de Regil enseñó una sexy foto en donde muestra su abdomen marcado y las múltiples estrías que le quedaron tras su embarazo a los 16 años de su hija Mar de Regil.

Pero ahora no lo hizo con una foto de cuerpo completo, sino que la actriz se enfocó directamente en la zona.

Bárbara de Regil y sus estrías. (@barbaraderegil)

Bárbara de Regil compartió junto a esta foto un texto en el que reconoce que antes no quería ni que se viera una sola estría e incluso llegó a ponerse maquillaje en la zona.

“Llegaron para quedarse, un angelito me iluminó y me dijo amate (sic)”. Bárbara de Regil, actriz.

Dijo que pese a las críticas que recibe en donde le dicen que se tape porque sus estrías “dan asco”, dijo “basta”.

“Este es mi cuerpo y lo amo con toda mi alma. Y si a alguien más que no sea yo le molestan, pues cierra los ojos”. Bárbara de Regil, actriz.

Bárbara de Regil sobre sus estrías. (@barbaraderegil)

Bárbara de Regil muestra sus estrías: A Shanik no le ayudó en nada el mensaje que dio

Aunque Bárbara de Regil buscaba empoderar mostrando las 16 estrías que tiene en su abdomen, Shanik Berman no dejó pasar que estar tonificada cambia todo.

Shanik Berman (@shanikberman)

La periodista compartió la foto que Bárbara de Regil se tomó y puso “ni como ayudarnos”, pues además de las estrías, la influencer muestra su abdomen marcado.

Explicó que “si a ella le daba pena mostrar sus estrías ¡a las demás ni como ayudarnos!!!!”.

Asimismo, Shanik Berman dijo que después de ver la foto de Bárbara de Regil preferiría “ni salir a la calle”.