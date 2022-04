Mar de Regil, la hija de Bárbara de Regil se queja por tenerla como mamá

Mar de Regil, se preguntó “¿Por qué mi mamá tiene que ser Bárbara de Regil?”, luego de que la influencer fitness la obligara a subir por las escaleras en vez de tomar el elevador.

Asimismo, Bárbara de Regil mostró cómo su hija Mar de Regil de 18 años, la amenazó con que si no se apuraba para salir ella no la iba a acompañar a ningún lado.

Pero la actriz de ‘Rosario Tijeras’ se encontraba mostrando su outfit, diciendo “me encanta como se ve el calzón afuera”.

Mar de Regil se queja por tener de mamá a Bárbara de Regil

Mar de Regil es la única hija de Bárbara de Regil, misma que adoptó como hija propia Fernando Shoenwald, con quien la actriz vive en matrimonio desde hace 7 años.

Bárbara de Regil y Mar de Regil siempre se han dicho mejores amigas, e incluso suelen mostrarse frecuentemente en sus historias de Instagram.

En esta ocasión fue Bárbara de Regil quien exhibió a su hija y lo floja que era. Esto debido a que la actriz suele subir por las escaleras y no por elevador.

Obligando a Mar de Regil a subir cuatro pisos por las escaleras, la exhibió, mientras que ella optó por preguntarse “¿Por qué mi mamá tiene que ser Bárbara de Regil?”.

Bárbara de Regil expone a su hija Mar de Regil. (@barbaraderegil)

En este mismo instante, la actriz bromeó diciéndole que “Ándale solo son 10 pisos”, después no pudo evitar reír por su broma y rectificó “son solo 4 pisos”.

Mar de Regil amenaza a Bárbara de Regil con no acompañarla porque se tarda mucho

Bárbara de Regil se mostró modelando frente a su cámara su outfit, cuando fue interrumpida por Mar de Regil entrando al cuarto donde ella estaba.

Pese a que su mamá estaba grabando, la adolescente no tardó en decirle “Si no nos vamos ahorita ya no voy”, pues al parecer, la actriz ya se había tardado mucho en salir.

“No enserio, si no nos vamos ahorita ya no voy”, le volvió a repetir al momento en que su mamá solamente se ría, diciendo “me gusta como se ve el calzón por fuera”.

Bárbara de Regil expone a su hija Mar de Regil.

Aunque pareciera ser que Mar de Regil es muy puntual, no es así, pues Bárbara de Regil la expuso, pues dejó a Mau Montaner esperándola. También llegó tarde a su comida de cumpleaños.